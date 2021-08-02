Ученые создают универсальную супервакцину от всех типов коронавируса

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Авторы издания Daily Mail сообщили о разработке супервакцины от всех штаммов коронавируса, которая сможет защитить человека уже после одного укола. По мнению экспертов, это станет решающим ударом по пандемии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Патоген SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус, стал третьим, которому удалось перейти от животного к человеку за последние 20 лет. Еще в 2002 году на территории Китая появилась атипичная пневмония, унесшая жизни 774 человек и заразившая более 8 тысяч граждан. А в 2012 году вспышка Ближневосточного респираторного синдрома произошла в Саудовской Аравии. Тогда скончались 881 граждан.
Но самым разрушающим и масштабным стал COVID-19. Пандемия заразила около 200 миллионов людей по всему миру и унесла жизни 4,2 миллиона человек. Человечество устало от этой пандемии, потому одноразовая универсальная вакцина действительно спасла бы ситуацию. Несмотря на наличие общих характеристик, разработать один укол от коронавируса, эффективный против всех штаммов, крайне сложная задача.
Однако созданием чудо-препарата уже начали заниматься. Такая возможность появилась благодаря глобальным инициативам, которые вкладывают в проект миллиарды долларов.
Для создания такой вакцины ученым необходимо заниматься поиском общих структур между разными штаммами вируса. Например, воздействовать не на спайковый белок, а на их ядра.
На данный момент разработкой занимаются специалисты из Университета Ноттингема в Великобритании. Уже в этом году обещают начать первые испытания на людях одноразовой вакцины.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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