Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи

Сегодня, 15:19

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Иммунолог Крючков озвучил главный вопрос после смерти привитой на Кубани семьи
Кандидат медицинских наук Николай Крючков

Иммунолог из Российской Федерации, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал расширенный комментарий о трагедии на Кубани, в результате которой стала сиротой ученица местной школы возрастом 13 лет. Мама и папа девочки, а также ее бабушка, умерли сразу же после укола вакцины против COVID-19, сообщило Радио 1. 

Медицинский эксперт рассказал журналисту, что теперь с целью обретения истины, отчего в реальности произошел летальный случай, необходимо выяснить о том, какой конкретно вакциной прививали погибшую семью. Николай Крючков глубоко уверен, что умершим людям, с высокой степенью вероятности, ввели «ЭпиВакКорону». Далее опытный иммунолог сделал осторожное предположение, что препарат мог оказаться неэффективным. 

«Появляются сведения об иммуногенности и протективности «ЭпиВакКороны». Специалисты считают, что эти характеристики чрезвычайно отличаются от таковых «Спутника V», например», — объяснил собеседник репортера. 

При этом Николай Крючков особо заметил, что сказал весьма «мягко» и «дипломатично». Ранее СМИ писали, что семья из Краснодарского края успела вакцинироваться лишь 1-й дозой прививки. Ориентировочно на 10-12 день у них стали видны симптомы коронавируса, через это последующая вакцинация была приостановлена. 

Как сообщалось ранее, у погибших супругов был медицинский отвод от вакцинации из-за сахарного диабета, также у 36-летней женщины были проблемы с почками, из-за чего ей предстояла операция. Именно она первой ушла из жизни, следом скончалась мать, а следом за ней — глава семейства. 

Вакцинироваться успели также другая бабушка осиротевшей девочки и ее супруг. Они также находятся в тяжелом состоянии. После смерти членов одной семьи появились сведения, что они могли быть инфицированы коронавирусом на момент введения вакцины, однако болезнь у них проходила инкубационный период.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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