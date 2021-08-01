Исследование показало, при каких условиях вакцинация может справиться с пандемией COVID-19

Вчера, 18:34

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Исследование показало, при каких условиях вакцинация может справиться с пандемией COVID-19

Специалисты ВОЗ сообщили о факторах, соблюдение которых обеспечит позитивный результат от кампании массовой вакцинации населения. Ученые сообщили, что залогом успеха стратегии иммунизации является соблюдение рекомендованных карантинных мер и своевременное прохождение процедуры ревакцинации, передает «Популярная механика».

Во Всемирной организации здравоохранения указали, что при достижения целевого показателя в 60% привитого населения, можно будет говорить о взятии распространения вируса под контроль. При этом ученые подчеркнули, что до того, как появятся наглядные доказательства сокращения числа заражений, все рекомендованные эпидемиологические меры должны оставаться актуальными. 

«Если мировые страны снизят карантинные ограничения до момента достижения целевого показателя иммунизации, распространение вируса не будет взято под контроль. Усиленные карантинные меры должны сохраняться минимум до периода, когда будет вакцинировано 60% населения», - указали эксперты. 

Указывается, что ученые смоделировали поведенческую модель вируса на ближайшие несколько месяцев — оказалось, что вероятность появления штамма, устойчивого к вакцине, у населения в 10 миллионов человек сформируется в течение трех лет.

Специалисты ВОЗ отметили, что часть стран Африки и Южной Америки сильно отстают по показателю вакцинации населения – при этом карантинные меры в этих регионах фактически отсутствуют. 

«Без глобальной согласованности и координации действий систем здравоохранения устойчивые к вакцинам штаммам могут быть ликвидированы в одних регионах, однако процветать в других популяциях», - добавили ученые.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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