Эпидемиолог Шунков разъяснил, защищает ли от других инфекций вакцинация от COVID-19

Вчера, 17:34

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Эпидемиолог Шунков разъяснил, защищает ли от других инфекций вакцинация от COVID-19

Американские специалисты сообщили о позитивном влиянии вакцин от коронавируса и против других инфекций. Эксперты указали, что данный препарат стимулирует естественную выработку защитных антител, которые могут быть эффективны против широкого спектра болезней, передает «Невские Новости».

Группа экспертов из Мичиганского университета США провела исследование, в котором выявила взаимосвязь препаратов от коронавируса и защитного эффекта против других заболеваний. Исследователи определили, что вакцина от ковида стимулирует увеличение защитной функции организма, за счет чего иммунитет приобретает повышенную устойчивость и против других инфекционных болезней. 

«Почти все вирусы острых респираторных инфекций друг с другом конкурируют, поэтому человек заболевает какой-то определенной инфекцией. Наличие иммуноглобулинов G к коронавирусу сможет обеспечить более легкое течение других инфекций из группы острых респираторных», - указали американские эксперты. 

При этом было указано, что выявить, конкретно от каких инфекций может защищать прививка от коронавируса, можно только экспериментальным путем. Ученые напомнили, что эффект от вакцины против коронавируса может сохраняться 6-8 месяцев, после чего защитный титр антител начинает терять свои свойства и против более агрессивных аденовирусов может оказаться неэффективным.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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