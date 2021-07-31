Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

Сегодня, 09:54

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Врач Белозеров: тяжелобольных коронавирус «грызет, как собака»

В России штамм «Дельта», который считается более опасным и агрессивным, чем уханьский вариант коронавируса, составляет 95% от числа заражений. Штамм «Дельта» усугубляет эпидкартину и увеличивает число тяжелобольных. Причем тяжесть болезни и последствий усилилась, а инкубационный период сократился. Количество заболевших из числа привитых составляет меньше одного процента. 

Врач отделения ультразвуковой диагностики областной клинической больницы Владимир Белозеров отмечает, чем тяжелее больной, тем больше вероятность образования тромбов. Кроме того, такие пациенты жалуются на боли в ногах и причем они описывают ощущения так: как будто их «собаки грызут».

Белозеров отметил, что дельта-штамм отличается повышенной контагиозностью и риском тяжелого течения болезни. Как отметил доктор, этот вариант часто поражает молодых людей, вызывая обширное поражение легких уже через 4-5 дней после инфицирования.

Врач также подчеркивает, что штамм «Дельта» провоцирует серьезные осложнения. Кроме того, изменилась и симптоматика. Первичные признаки заболевания очень схожи с симптомами ОРВИ, что усложняет процесс распознания болезни на ранней стадии. Как подчеркнул Белозеров, даже после выздоровления многие пациенты страдают от тяжелых последствий. Патоген затаивается в организме, словно прячется в далекую нишу, пишет Смотрим.Ру.

Ранее сообщалось, что в России уже к Новому году может сформироваться коллективный иммунитет против коронавируса. На сегодня суточный прирост заражений держится на уровне 23 тысяч.  При этом  высокая смертность: около 800 человек в сутки. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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