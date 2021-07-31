Способный убить каждого третьего новый вариант COVID-19 назвали «реальной возможностью»

«Реальную возможность», по высказыванию британских экспертов, которые входят в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), представляет собой скорое появление абсолютно нового видоизмененного штамма коронавируса. Этот патоген в состоянии ликвидировать каждого третьего человека на земном шаре, который им заразится, сообщает издание Infox.ru. Группа консультантов SAGE опубликовала ряд медицинских документов. В них утверждается, что через определенный промежуток времени возникнет аналог коронавируса, напоминающий ближневосточный респираторный синдром (MERS), летальный исход от заболевания которым составляет 35%.

Evening Standard публикует мнение исследователей, которые полагают, что в целях борьбы с этим злом зимой следует осуществлять повторную вакцинацию. Великобритании необходимо заняться выбраковкой животных. Речь даже идет о норках и кошках. Эти особи могут заразиться вирусом. Необходимо уже сейчас всячески ограничивать распространение мутантного штамма. Экспертный коллектив, консультирующий власти Британии по рычагам воздействия на пандемию, признает, что прививки обязаны полноценно функционировать. Медицинские аналитики утверждают, что COVID-19 способен вызвать «легкое заболевание» у граждан пожилого возраста и тех, кто клинически уязвим в долгосрочной перспективе.

SAGE проработала сценарий, где ковид напоминает «вызывающий легкую простуду у пожилых людей, либо клинически уязвимых». Эксперты SAGE создали документ, в котором проработана «длительная эволюция SARS-CoV-2». В отчете написано, что ликвидация патогена «маловероятна», а исследователи «с большой долей вероятности говорят, что отныне и навсегда останутся его модели».

Ученые проработали возможность заражения тяжело протекающим заболеванием большей части населения. Показатели смертности брались, как у других коронавирусов SARS (10%) или MERS (35%). Ученые говорят, что такая ситуация возможна при «рекомбинации» между двумя вызывающими озабоченность или исследуемыми вариантами. К примеру, вариантами «Бета» и «Альфа» или «Дельта». Ученые предупредили, что дополнительная смертность ожидается «даже перед лицом вакцинации, поскольку вакцины не обеспечивают абсолютного стерилизующего иммунитета».

По словам ученых, перспектива появления более смертоносного варианта коронавируса является «реальной возможностью» и окажет огромное влияние на дальнейшее увеличение числа погибших от COVID в Великобритании.

Доктор Филиппа Уитфорд, заместитель председателя Всепартийной парламентской группы по коронавирусу, сказала Mail Online: «Этот отчет, который должен был вызвать шок в правительстве Великобритании, вместо этого тихо ускользнул среди множества отчетов во время парламентских каникул. Рекомендации и комментарии, сделанные SAGE, демонстрируют простую реальность — мы еще не «победили» этот вирус. На этой неделе Великобритания передала на международном уровне только свои первые дозы вакцины, и, если не произойдет быстрого роста мирового производства за счет обмена знаниями и технологиями, будет просто невозможно вакцинировать мир и положить конец пандемии. Без более строгих мер пограничного контроля мы рискуем импортировать устойчивые к вакцине варианты, в то время как неконтролируемое распространение здесь может привести к появлению еще одного варианта в Великобритании».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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