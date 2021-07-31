В депздраве Москвы заявили, что золотистый стафилококк не может быть реакцией на вакцину от ковида

31-07-2021, 19:44

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В депздраве Москвы заявили, что золотистый стафилококк не может быть реакцией на вакцину от ковида

Московский департамент здравоохранения определил отсутствие взаимосвязи золотистого стафилококка и побочного эффекта препаратов от коронавируса. Эксперты отметили, что данная патология не является осложнением после вакцинации, поскольку причинами возникновения золотистого стафилококка являются другие факторы, передает «Накануне.Ru».

В ответ на жалобу пациентки из г. Москвы о том, что после вакцинации от коронавируса у нее появились высыпания золотистого стафилококка, специалисты департамента здравоохранения Москвы дали официальный комментарий. 

«Золотистый стафилококк не является осложнением после вакцинации. Причинами возникновения данного заболевания могут являться различные факторы, в том числе контакт с больным или носителем инфекции», - указали эксперты. 

Известно, что в анамнезе 28-летней пациентки присутствовали аллергические реакции, однако врач-терапевт не предоставил ей медотвод для вакцинации. 

«Будет проведено дополнительное исследование анамнеза пациентки и медосмотр — примерно через 1.5-2 недели после этого будет принято решение касательно медотвода», - отметили в депздраве.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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