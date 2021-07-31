Орловский врач Камеш назвала новый опасный симптом тяжелого коронавируса COVID-19

Новые штаммы коронавирусного инфицирования, периодически появляющиеся в различных государствах на планете, порой с весьма необычными характеристиками, вызывают озабоченность граждан во всем мире. Различные мутации коронавируса внесли существенные изменения в клиническую картину течения коронавируса.

В первое время, когда человечество только столкнулось с пандемией, характерными симптомами заболевания была незначительно повышенная температура тела, лихорадка, постоянный кашель, а также потеря вкуса и обоняния. У современных штаммов медицинские специалисты наблюдают совершенно другие признаки и явления.

Врач орловского госпиталя Елена Камеш рассказала многие необычные проявления и подробности клинической картины коронавируса, а также эффективные способы и методы его наиболее продуктивного лечения. Медицинский сотрудник сообщила о том, какова нынешняя современная симптоматика COVID-19, которая за полтора года сильно поменялась.

Камеш рассказала, что с тех пор, как на планете появилась пандемия коронавируса, стал совершенно другим период лечения больных. В настоящее время длительность выздоровления пациентов растягивается до нескольких месяцев при тяжелых случаях, даже более. У больных коронавирусом теперь постоянно усугубляются проблемы с работой ЖКТ, а также других внутренних органов. Иногда эксперты замечают колиты и другие проявления болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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