Известный российский профессор рассказал, о чем не говорят разработчики вакцин от коронавируса

Доктор медицинских наук Александр Редько продолжает последовательно изобличать негативные стороны вакцинации от коронавируса. В недавней беседе с «ЦарьГрадом» он раскрыл, о чем предпочитают умалчивать разработчики ковид-вакцин, хотя говорить об этом не просто надо - необходимо.

Профессор заявил, что общественность не имеет в своем распоряжении достоверные сведения о проведенных клинических исследованиях. Причем, это касается не только российских препаратов, но и зарубежных.

«Разработчик должен сказать, что вакцинируемый заболеть не может. Но он нам этого не говорит. Он должен сказать, что вакцинируемый разносчиком инфекции быть не может. Он нам этого не говорит. А ещё должен сказать, что вакцинированный не может быть распространителем спайк-белков. Но нам говорят, что может распространять, поэтому он должен носить маску и быть предельно осторожным», - говорит Редько, подчеркивая, что все статьи законов, международные конвенции и резолюции ПАСЕ нарушены.

Главную проблему лично он видит в отсутствии исчерпывающих сведений и открытого доступа к материалам по испытанию вакцин. Это ведет к высокому уровню недоверия и противоречия.

Александр Редько добавил, что это его личная позиция и антиваксером он себя не считает, так как никого не агитирует и не отговаривает от вакцинации. Но личное мнение профессора уже привело к тому, что он стал объектом пристального внимания со стороны прокуратуры.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700