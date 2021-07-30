Иммунолог Крючков назвал две главные проблемы всех вакцин от коронавируса COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о проблемах, связанных с созданием вакцин от COVID-19.

Российские ученые создали новую — уже шестую — отечественную вакцину против COVID-19. Это препарат BCD-250. В разработке находится седьмой препарат.

Крючков обратил внимание на то, что в мировой науке существуют две основные проблемы, связанные с вакцинами от коронавирусной инфекции.

Проблема первая — это создание и производство очень большого количества препаратов. Это общая и сложная во всех отношениях проблема. За короткий срок необходимо зарегистрировать, развернуть производство и выпустить вакцину.

Россия в этом вопросе проявила себя в очень хорошем свете, особенно если сравнивать с подходом чиновников к централизованным противоэпидемическим правилам.

Проблема вторая — большинство существующих вакцин достаточно сложны в производстве. Это касается абсолютно всех зарегистрированных российских препаратов.

«Их невозможно даже при больших государственных затратах отмасштабировать так, чтобы не было никаких проблем, связанных с выпуском вакцин», — подчеркнул врач.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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