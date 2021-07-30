Власти США считают, что дельта-штамм коронавируса по заразности сравним с ветряной оспой

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал очередное коварное свойство дельта-штамма.

Дело в том, что эта мутация коронавируса оказалось чрезмерно заразной. Пишет газета The New York Times.

Доктор Рошель Валенски сообщила, что даже привитые люди с такой же легкостью могут распространять дельта-штамм, как и те, кто не сделал вакцинацию. Разновидность дельта-штамма долго сохраняется в дыхательных путях, в носовой полости и горле пациентов, которые сделали прививку от ковида.

Специалисты подчеркивают, что дельта-штамм передается гораздо интенсивнее вирусов, вызывающих простуду, грипп, Эболу. Данный вирус «заразен, как ветряная оспа», и миру придется как можно скорее признать, что война с пандемией пошла в другом направлении.

Ранее Валенски сообщила, что вакцинация от COVID-19 по-прежнему облегчает течение болезни, а также предотвращает госпитализацию и смерть. Это относится и к индийской мутации.

Дельта-штамм сумел повлиять на коллективный иммунитет. Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, если до появления дельта-штамма для выработки коллективного иммунитета планировалось привить 70 % населения, то сейчас специалисты говорят о 90%.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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