Стало известно, каковы шансы заболеть COVID-19 повторно

Специалисты определили вероятность повторного инфицирования ковидом как предельно низкую — по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, шансы заболеть COVID-19 повторно составляют примерно 1%. В то же время некоторые врачи отмечают, что один пациент может болеть коронавирусом до 3-4 раз, что объясняется высокой вирусной нагрузкой организма, передает «Царьград».

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев те пациенты, которые инфицируются коронавирусом повторно, переносят болезнь в более легкой форме — это обусловлено иммунной «памятью» организма, который продуцирует защитный титр антител при повторном столкновении с COVID-19.

Заместитель главврача ГКБ № 52 в Москве Сергей Царенко прокомментировал, что он лично ни разу не встречал в стационаре пациентов, которые бы болели коронавирусом повторно — хотя знает об исключительных случаях, когда один и тот же человек мог болеть ковидом 2-3 раза.

«В целом у переболевших коронавирусом отмечается более низкая вирусная нагрузка — за счет этого снижается вероятность тяжелого течения болезни или появления осложнений», - отметил Царенко.

Пациентка Юлия, которая вместе с супругом дважды переболела коронавируса указала, что в обоих случаях симптоматика болезни была схожей — высокая температура, сильная слабость и потеря вкусовых ощущений.

«Вся сладкая пища для меня была горькой — настолько поменялось естественное восприятие вкуса. Причем мне до сих пор ваниль пахнет лимонной цедрой — вкус и запах так и не восстановились полностью», - поделилась пациентка.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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