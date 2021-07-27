Эксперт рассказал, насколько точными являются ПЦР-тесты

Сегодня, 09:39

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Эксперт рассказал, насколько точными являются ПЦР-тесты

Точность ПЦР-тестирования на наличие коронавируса за время пандемии коронавируса существенно выросла, утверждает сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.

Эксперт напомнил, что часть людей переносят инфекцию бессимптомно. В виду отсутствия у них проявлений заболевания диагностировать его проблематично, но на помощь приходят тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На текущий момент это самый лучший способ проверить человека на коронавирус, и самый надежный. Хотя еще полгода назад точность таких тестов именно по отношению к ковид была, по словам Цикорина, в пределах 60 процентов.

«ПЦР-тесты совершенствуют с начала пандемии, то есть уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся все точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая — у первых образцов точность была 55 или 60 процентов», — растолковал он в интервью радиостанции Sputnik.

По словам Цикорина, сейчас уровень точности теста ПЦР на уровне 80-90 процентов, и он постоянно повышается. Другими словами, вероятность того, что тест ошибется, очень маленькая. Для того, чтобы ее свести к нулю, медики перенесшим COVID-19 людям тест ПЦР делают дважды.

С учетом возможной вероятности ложного теста у человека берут два ПЦР с интервалом по времени.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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