Стало известно, зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

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Эффективность синтеза отечественного препарата от коронавируса «Спутник V» и разработанной в Оксфорде вакцины AstraZeneca обусловили российские эксперты. Ожидается, что такой «коктейль» из вакцин будет иметь более высокую эффективность, и сможет простимулировать выработку большего числа защитного титра антител, передает «Российская газета».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал, что препарат «Спутник V» сам по себе уже является «сборным» препаратом, поскольку в его первой инъекции применяется аденовирус человека 26-го серотипа, а во второй инъекции внедряется аденовирус человека 5-го серотипа. Эксперт указал, что именно за счет такого синтеза отечественная вакцина «Спутник V» демонстрирует высокие показатели эффективности — однако за счет комбинации с препаратом AstraZeneca, результаты можно будет улучшить еще на несколько позиций.
«Ничего из ряда вон выходящего в таких экспериментах нет, человечество накопило достаточный опыт комбинирования различных вакцин при защите от целого ряда опасных инфекций. Уже были проведены исследования, которые доказали, что смешивание вакцин против COVID-19 является лучшим способом обеспечить людям высокоэффективную защиту — особенно с учетом постоянно мутирующих штаммов», - прокомментировал ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.
Указывается, что клинические исследования «коктейля» из препаратов «Спутник V» и AstraZeneca будут проведены на базе НИЦЭМ имени Гамалеи — не исключено, что ученые будут подбирать «синтез» отечественных препаратов и с вакциной BioNTech/Pfizer.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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