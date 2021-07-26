Прививка от коронавируса не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

Вчера, 23:24

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Прививка от коронавируса не может повлиять на бессмертную душу, заявили в РПЦ

Никакой религиозной составляющей в вопросе вакцинации не существует. А соответственно и влияния на душу человека в этом нет. Так заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Необходимо научиться отличать религию от мотивации. Человек может объяснять свое нежелание прививаться религиозными убеждениями, потому что где-то там услышал, что это влияет на его бессмертную душу. Никак не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на душу человека, иначе было бы очень легко влиять на что угодно с помощью вакцин», — заметил Легойда.

«Поиск религиозных причин для отказа от вакцинации, согласитесь, слишком специфическая трактовка религиозности. Церковь никогда не выступала против вакцинации, и сегодня поддерживает этот способ остановить распространение болезни», — добавил он.

По мнению председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), подобные настроения ни что иное, как плод человеческих ошибок.

«К сожалению, то что люди имеют веру, не делает их застрахованными от ошибок. Это греховное качество человеческой души», — подчеркнул иеромонах.

Легойда и Маркиш отметили, что церковь не стоит на стороне административных мер в отношении вакцинации в обществе. 

«Церковь выступает за добровольное решение о вакцинации. Однако, раз речь идет о здоровье человека, то только врач сможет сказать, есть ли у конкретного человека противопоказания против конкретной вакцины», — заключил Легойда.

Напомним, что для священников московских приходов в принадлежащей церкви Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского, согласно циркуляру управляющего делами  Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, началась бесплатная вакцинация.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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