Российский эпидемиолог Харитонов рассказал о побочных эффектах вакцинации против коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:14

0

Image 16+
Российский эпидемиолог Харитонов рассказал о побочных эффектах вакцинации против коронавируса COVID-19

На Урале взволнованы внезапной кончиной двух мужчин. Так, в Екатеринбурге на минувшей неделе внезапно ушел из жизни 40-летний замруководителя областной службы судебных приставов. В Каменске-Уральском умер фотограф в самом расцвете сил - было ему только 43 года. Мужчины, которые ранее никогда не жаловались на здоровье, незадолго до смерти прошли вакцинацию. Есть ли связь между прививками и летальными случаями? Медики указали предварительную причину смерти: молодые мужчины скончались из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Заместитель главврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов заявил, что не стоит делать поспешные выводы. Каждый подобный случай должен разбираться и изучаться - важно не упустить даже малейшей детали. К тому же не стоит смешивать все воедино - необходимо разделять такие понятия, как смерть в результате вакцинации и смерть после вакцинации.

Медик считает, что чем больше людей будут прививаться от нового вируса, тем больше будет сообщений о летальных случаях. И не потому, что виноваты в этом вакцины, - люди умирают и по другим причинам.

Но противники вакцинации все сообщения о смерти попытаются связать с прививками.

«Когда взрослый человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья. Если он недомогает, ему не стоит вакцинироваться прямо сейчас. На осмотре у врача перед прививкой пациент должен рассказать, какие у него есть проблемы со здоровьем. Но вакцина не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы, неврологические изменения», - пояснил инфекционист Харитонов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российский эпидемиолог Харитонов рассказал о побочных эффектах вакцинации против коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:14

Иммунолог Калинина объяснила, почему после прививки от ковида нельзя употреблять алкоголь 3 дня

Сегодня, 08:54

Привитых вакциной Pfizer предупредили о 60%-ной опасности бразильский штамма

Вчера, 23:18

Вакцинироваться от ковида рекомендуют больным онкологией

Вчера, 19:19

Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Вчера, 08:09

Главный инфекционист США заявил, что части привитых нужна третья доза вакцины от ковида

25-07-2021, 20:59

Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 19:04

Дерматолог Егорова предупредила об ожогах на коже при ковиде

25-07-2021, 18:09

Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

25-07-2021, 13:14

В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

25-07-2021, 09:29

Врач Полуэктов назвал фактор, который напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

25-07-2021, 07:54

Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

24-07-2021, 23:09

Эксперт Намазова-Баранова рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

24-07-2021, 16:19

Российские врачи рассказали, сочетаются ли прививки от гриппа и коронавируса

24-07-2021, 10:24

Врач из Новосибирска заявил о новых симптомах индийского штамма коронавируса COVID-19

24-07-2021, 09:54

Вирусолог Тимаков рассказал о вакцинации от COVID-19 без тестов на антитела

24-07-2021, 09:14

Врач Землянухина рассказала, какие лекарства должны обязательно быть в аптечке после вакцинации

24-07-2021, 06:39

Врач из Новосибирска рассказал о заражениях коронавирусом COVID-19 после вакцинации

23-07-2021, 21:09

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова ответила на вопросы москвичей о вакцинации

23-07-2021, 17:14

Вирусолог Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз

23-07-2021, 12:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

25-07-2021, 06:54

0

Турецкое издание Turizmgunlugu пишет о том, что в случае низких темпов вакцинации населения от коронавируса границы...

Подробнее
Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

24-07-2021, 23:09

0

Министерство здравоохранения РФ предоставили новые рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавируса....

Подробнее
В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

25-07-2021, 09:29

0

Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится....

Подробнее
Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Вчера, 20:54

0

Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...

Подробнее
Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 19:04

0

Британские врачи рассказали о совершенно новом типе пациентов. По их словам, таким пациентам за 40, раньше они были...

Подробнее
Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

25-07-2021, 13:14

0

Биолог Георгий Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19. По его словам, они могут быть...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

The Drive: ВВС США планируют использовать для защиты «силовые поля»

The Drive: ВВС США планируют использовать для защиты «силовые поля»

24-07-2021, 21:14

0

Американское издание The Drive, ссылаясь на многочисленные сообщения Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил...

Подробнее
Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Вчера, 08:09

0

Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то...

Подробнее
Представителям “Родины” не дают возможности провести запланированную предвыборную кампанию

Представителям “Родины” не дают возможности провести запланированную предвыборную кампанию

24-07-2021, 20:49

0

Сегодня в Северной столице партия “Родина” организовала пресс-конференцию, на которой обсуждался вопрос отказа...

Подробнее
Врач Полуэктов назвал фактор, который напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

Врач Полуэктов назвал фактор, который напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

25-07-2021, 07:54

0

Сон является фактором, от которого напрямую зависит эффективность прививки от коронавируса. Об этом заявил...

Подробнее