Российский эпидемиолог Харитонов рассказал о побочных эффектах вакцинации против коронавируса COVID-19

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На Урале взволнованы внезапной кончиной двух мужчин. Так, в Екатеринбурге на минувшей неделе внезапно ушел из жизни 40-летний замруководителя областной службы судебных приставов. В Каменске-Уральском умер фотограф в самом расцвете сил - было ему только 43 года. Мужчины, которые ранее никогда не жаловались на здоровье, незадолго до смерти прошли вакцинацию. Есть ли связь между прививками и летальными случаями? Медики указали предварительную причину смерти: молодые мужчины скончались из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Заместитель главврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов заявил, что не стоит делать поспешные выводы. Каждый подобный случай должен разбираться и изучаться - важно не упустить даже малейшей детали. К тому же не стоит смешивать все воедино - необходимо разделять такие понятия, как смерть в результате вакцинации и смерть после вакцинации.
Медик считает, что чем больше людей будут прививаться от нового вируса, тем больше будет сообщений о летальных случаях. И не потому, что виноваты в этом вакцины, - люди умирают и по другим причинам.
Но противники вакцинации все сообщения о смерти попытаются связать с прививками.
«Когда взрослый человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья. Если он недомогает, ему не стоит вакцинироваться прямо сейчас. На осмотре у врача перед прививкой пациент должен рассказать, какие у него есть проблемы со здоровьем. Но вакцина не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы, неврологические изменения», - пояснил инфекционист Харитонов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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