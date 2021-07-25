Иммунолог Калинина объяснила, почему после прививки от ковида нельзя употреблять алкоголь 3 дня

После того, как человек привился от коронавируса, напитки с содержанием спирта рекомендуется не принимать как минимум, три дня. В течение трех суток после вакцинации могут проявляться определенные осложнения в организме. Такую информацию в разговоре с журналистом URA.RU сообщила клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова Наталья Калинина.

«Когда пациенту сделали инъекцию от COVID-19, желательно, чтобы вакцинировавшийся человек не выпивал спиртные напитки на протяжении трех дней. Медики знают, что как раз в такой промежуток времени чаще всего появляются самые разные осложнения. После того, как пройдут 3 дня, обычно уже никто за медицинской помощью не обращается», — объяснила профессор иммунологии Наталья Калинина.

Также в своем интервью репортеру URA.RU микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что, объясняя людям об ограничениях приема алкоголя после вакцинации, необходимо подчеркнуть, о какой дозе выпитого материала идет речь.

«Следует учесть, что только что привитый человек идёт и выпивает один бокал вина. Другой пойдёт и сильно напьётся, соответственно — в любом случае ничего хорошего не будет. А в целом как-то тут все преувеличено насчет влияния алкоголя после вакцинации», — говорит ученый.

Как утверждает академик РАН, ограничения в употреблении спиртных напитков обычно относятся к живым препаратам. Таковыми не являются прививочные вещества от коронавируса.

«Есть вакцины, где не рекомендуется употреблять алкоголь в день применения — это, как правило, касается живых вакцин, например, против желтой лихорадки. Там прямо в рекомендациях прописано, что в это время алкоголь лучше не употреблять, потому что он может повлиять на вакцинацию, но здесь не знаю, откуда взялись ограничения против алкоголя», — объяснил Зверев.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали в течение трех дней после прививки избегать интенсивных физических нагрузок, не посещать сауну и не употреблять алкоголь. А также после вакцинации не забывать надевать в общественных местах маску, соблюдать дистанцию и правила личной гигиены.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700