Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то такая процедура, по словам медиков, не будет в чем-то отличаться от обычной прививки. Безо всякой особой подготовки нужно будет перед прививкой явиться на осмотр к педиатру, а дальше следовать его инструкциям. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам академика РАН, заведующей кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президента Союза педиатров России, главного внештатного специалиста детства Минздрава России по профилактической медицине Лейлы Намазовой-Барановой, в вакцинации подростков есть свои приоритеты.

«Давайте сначала определим, кто должен быть вакцинирован в первую очередь. Это подростки 15-17 лет, а также дети с тяжелой хронической патологией, которые на серьезной иммуносупрессивной терапии», - объяснила она.

Во время обязательного визита к педиатру перед прививкой врач должен убедиться в том, что в настоящее время хроническое заболевание (если оно есть) не находится в острой стадии. Далее должен последовать ПЦР-тест и измерение температуры, а также осмотр носоглотки. В то же время, никаких специальных анализов перед прививкой делать не нужно. Единственное, что может порекомендовать врач - сдать клинический анализ крови или другой анализ, если у ребенка будут подозрительные симптомы.

Кроме того, специалист заметила, что дети-аллергики обычно переносят прививки хорошо, но родители при этом должны неукоснительно соблюдать рекомендации врача и никакие лекарства без его разрешения не давать.

Все подробности относительно вакцинации детей можно увидеть на сайте Союза педиатров России.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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