Главный инфекционист США заявил, что части привитых нужна третья доза вакцины от ковида

По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, ряду привитых от коронавируса американцам нужна еще дополнительная - третья - доза вакцины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN.

Эксперт не исключает, что такая бустерная доза может потребоваться для самых уязвимых групп населения - тем, у кого ослаблен иммунитет в силу различных причин.

«Я думаю, что ситуация развивается динамично... Информация, поступающая из Израиля и от [компании] Pfizer, свидетельствует о том, что, похоже, может быть некоторое ослабление защиты», - заявил Фаучи в ответ на вопрос журналиста о возможной третьей дозе вакцины.

По его мнению, «вполне возможно» применение бустерной дозы для людей «с подавленной иммунной системой, тех, кто перенес операцию по трансплантации, проходящих химиотерапию из-за рака, страдающих от аутоиммунных заболеваний, принимающих препараты для подавления иммунитета».

Как стало известно ранее из отчета Университета Джонса Хопкинса, в США из 34,4 миллионов зараженных коронавирусом человек умерли более 610 тысяч. С такими показателями США вышли на первое место в мире.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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