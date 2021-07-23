Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Сегодня, 19:04

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Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Британские врачи рассказали о совершенно новом типе пациентов. По их словам, таким пациентам за 40, раньше они были вполне здоровыми, но не вакцинированными. На этой неделе в Великобритании заявили о 96 случаях летального исхода от коронавируса за один день, что на 92% больше, чем неделей ранее. Медики замечают, что это самый высокий показатель с марта.

Британская Служба общественного здравоохранения сообщает, что от коронавируса умирает больше вакцинированных людей, чем непривитых.

Президент Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон заявила, что ранее среди таких пациентов большинство составляли гипертоники в возрасте, диабетики или страдающими ожирением.

Еще два врача из Лондона подтвердили, что сейчас средний возраст пациентов с ковидом составляет 42 года. То есть это люди  в самом расцвете сил, которые умерли потому, что предпочли отказаться от прививки. В то же время врачи признают, что немало людей из числа умерших от COVID были частично привиты.

А главный научный сотрудник сэр Патрик Валланс заявил, что 40 % тех, кто находятся в больнице с ковидом, поставили обе прививки.

Данные Общественного здравоохранения Англии указывают  на то, что  вакцины  не является панацеей, так как большинство зараженных дельта-штаммом, скончавшихся в период с февраля по июнь, были привиты, пишет MedNovelty.

Однако эксперты отмечают, что ничего  неожиданного в этом нет. Так, около 5 % привившихся не реагируют на вакцины. Еще у 5 % препараты могут спровоцировать слабый ответ. Речь идет о пациентах с трансплантатом, которые принимают высокие дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями, а также об онкобольных. Число таких людей может составить до трех миллионов человек.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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