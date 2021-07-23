Дерматолог Егорова предупредила об ожогах на коже при ковиде

Сегодня, 18:09

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Дерматолог Егорова предупредила об ожогах на коже при ковиде

Российский дерматолог, косметолог центра аппаратной косметологии Lumirens Татьяна Егорова рассказала о новых признаках коронавируса. В ряде случаев на коже человека могут возникать поражения, похожие на ожоги. Об этом сообщает «URA.RU».

Так, по словам специалиста, в некоторых случаях коронавирус проявляется в виде токсикодермии. Это комплекс острого поражения с отслойкой эпидермиса, будто заболевание поражает кожу изнутри. Визуально симптом напоминает ожоги. Егорова отметила, что такое проявление вируса отступает спустя месяц-полтора. В результате состояние кожи нормализуется.

Дерматолог добавила, что коронавирус иногда может привести к развитию псориаза. В данном случае на коже появляются красные чешуйчатые высыпания. Эксперты утверждают, что псориаз начинает развиваться на фоне перенесенного стресса, а тяжелая форма коронавируса отчасти относится к стрессу для организма. Стоит понимать, что данные предположения пока существуют на стадии наблюдений.

Другую версию развития токсикодермии озвучил реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. По его словам, заболевание может развиваться как следствие реакции иммунитета на коронавирус. Он подчеркнул, что токсикодермические изменения имеют связь с аутоиммунным механизмом. При избыточной работе иммунитета собственные ткани начинают восприниматься организмом как чужеродные.

На данный момент многие медики рассказывают о различных последствиях коронавируса, с которыми приходится бороться. Часто пациенты жалуются на выпадение волос, сыпь по всему телу и прочие кожные проявления.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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