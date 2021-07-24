Привитых вакциной Pfizer предупредили о 60%-ной опасности бразильский штамма

Сегодня, 23:18

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Привитых вакциной Pfizer предупредили о 60%-ной опасности бразильский штамма

22 июля в России впервые выявили бразильский гамма-штамм коронавируса. Как говорят ученые, бразильский штамм заразнее индийского, однако летальность при нем ниже. Эксперты подчеркивают, что нельзя гарантировать того, что вакцинированные не заразятся бразильским штаммом. Они предполагают, что у привитых болезнь будет протекать легче, чем у невакцинированных.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовали результаты исследования, проведенного учеными из Франции и Гвианы, в которых отмечается, что заразность гамма-мутации среди вакцинированных достигает 60% и 75% — среди непривитых. Такие данные удалось получить при обследовании группы золотодобытчиков в Гвиане. Большинство сотрудников компании были привиты от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech, однако на предприятии произошла вспышка инфекции. 

Эксперты подозревают, что с появлением новых штаммов коронавируса эффективность вакцин снижается. Причем многое зависит от состояния иммунной системы человека. Ранее появилась информация о том, что вакцины пока справляются с индийским штаммом, который считается более заразным, чем вариант коронавируса, выявленный в Китае. Ученые считают, что люди, получившие прививку, могут подхватить бразильский штамм.

Известно, что в список для изучения вошли 12 вариантов коронавируса, выявленные на территории РФ в январе этого года. Отметим, что в список ВОЗ вошли такие варианты вируса, как «эта» (Великобритания и Нигерия), «йота» (США), «каппа» (Индия), и «лямбда» (Перу). Эти мутации увеличивают способность вируса передаваться от человека к человеку, изменяют симптоматику и сделали его устойчивым к вакцинам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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