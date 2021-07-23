Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

Биолог Георгий Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19.

По его словам, они могут быть качественными либо количественными.

«Качественный отвечает на вопрос: «Есть ли антитела?», а количественный: «А сколько антител?». Логично предположить, что количественный ответит на оба вопроса, так как, чтобы посчитать антитела, они должны быть», - растолковал Русакович в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Количественный тест дает человеку представлению о содержании в крови IgM - антител, которые вырабатываются уже на 3-5 день заболевания. Это так называемые молодые антитела, которые исчезают уже через месяц-два.

IgG принято считать зрелыми антителами. Они появляются примерно через 14 дней и исчезают не ранее чем через три-шесть месяцев.

В лабораториях также можно сдать тесты на наличие антител к S-белку, так называемому «шипу».

На количество антител к S-белку следует сдавать тест людям, которые привились от коронавируса и желают узнать, образовались ли у них антитела.

Людям, которые перенесли коронавирус бессимптомно или же сомневаются в том, что они переболели, оптимально сдавать качественный тест IgG к N-белку.

«Вы вакцинировались, но думаете, что еще и перенесли болезнь? Это можно выяснить. Если вы правы, то попутно узнаете, что раньше дало эффект, заболевание или вакцина. В этом помогут качественные тесты на количество IgG к N-белку и S-белку», — разъяснил Русакович.

В случае, если в организме есть антитела к обоим видам белка, это может означать, что человек и болел, и вакцина у него сработала.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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