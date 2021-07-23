В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится. Многие просто растерялись, читая в СМИ порой противоречивую информацию из уст различных специалистов. В частности, это касается и момента, стоит ли прививаться, если антитела в организме человека уже есть.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная прояснила ситуацию во время прямой линии с читателями «КП» .

«Наличие антител не является критерием для отвода от вакцинации. Спустя полгода после перенесенной инфекции необходимо сделать прививку в любом случае, - разъясняет она. - Анализ на наличие антител перед вакцинацией делать необязательно, поэтому он обычно является платным. Необходимо уточнять эту информацию в поликлинике».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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