В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...Подробнее
Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится. Многие просто растерялись, читая в СМИ порой противоречивую информацию из уст различных специалистов. В частности, это касается и момента, стоит ли прививаться, если антитела в организме человека уже есть.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная прояснила ситуацию во время прямой линии с читателями «КП».
«Наличие антител не является критерием для отвода от вакцинации. Спустя полгода после перенесенной инфекции необходимо сделать прививку в любом случае, - разъясняет она. - Анализ на наличие антител перед вакцинацией делать необязательно, поэтому он обычно является платным. Необходимо уточнять эту информацию в поликлинике».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...Подробнее
Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...Подробнее
Коронавирус может спровоцировать развитие тромбоза у пациентов даже в случае, когда этот процесс, защищающий человека...Подробнее
Член Российской и Европейской ассоциаций педиатров, врач высшей категории Марьям Сайфулина в интервью «Народным...Подробнее
В течение всей семилетней войны, которая идет на юго-востоке Украины, все страны Евросоюза, входящие в военный блок...Подробнее
Врачи уже начали напоминать о необходимости осенью вакцинироваться от гриппа, поэтому прививку от коронавируса они...Подробнее
Петербургский профессор, доктор медицинских наук Александр Редько выступил с антипрививочной позицией касательно...Подробнее
Эксперты провели сравнительный анализ отечественных препаратов от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»....Подробнее
Специалисты определили взаимосвязь количества антител против коронавируса с возрастом человека. Ученые Орегонского...Подробнее
О демографической проблеме в России рассказали эксперты. С января по май текущего года в России умерли 360,1 тыс....Подробнее
Комментировать