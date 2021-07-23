Врач Полуэктов назвал фактор, который напрямую связан с эффективностью прививки от коронавируса

Сон является фактором, от которого напрямую зависит эффективность прививки от коронавируса. Об этом заявил завотделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов во время интервью агентству ТАСС.

Он пояснил, что недостаток не лучшим образом сказывается на эффективности действия антикоронавирусной вакцины. Прежде всего потому, что недосып приводит к снижению иммунитета.

«По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А», — уточнил Полуэктов.

Сомнолог также добавил, что учеными было проведено множество исследований, результаты которых продемонстрировали, то риски заражения инфекцией по причине недостатка сна увеличиваются. Поэтому имеет смысл говорить о том, что между количеством здорового сна и эффективностью прививки есть связь.

Сон чрезвычайно важен для человека, его роль нельзя недооценивать. Ночной отдых помогает восстанавливаться организму восстанавливаться. В то же время дефицит сна может привести к различным заболеваниям и состояниям, поскольку нарушается выработка T-лимфоцитов, необходимых в процессе клеточного иммунитета.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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