Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Вчера, 23:09

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Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ предоставили новые рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавируса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обычная вакцинация и ревакцинация граждан делится на «рутинную» и «экстренную». Так как в Российской Федерации сегодня наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация относительно достижения уровня коллективного иммунитета (более 60% взрослого населения), действует «экстренная» вакцинация», - объяснили эксперты Минздрава.

Отметим, что представители министерства рекомендуют сделать прививку от коронавируса тем гражданам, которые переболели им более полугода назад. Кроме того, лицам, привившимся первый раз 6 месяцев назад, рекомендуется провести повторную вакцинацию.

Подчеркивается, что переход в режим «рутинной» вакцинации произойдет после достижения коллективного иммунитета в стране. Согласно ему, прививаться нужно будет спустя год перенесенного коронавируса.

В Минздраве уточняют, что вакцинироваться можно любым одобренным препаратом. В России сегодня действует 3 вакцины – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«В том случае, если после введения первой дозы вакцины у пациента были выявлены нежелательные явления, повторная вакцинация производится уже другой вакциной при согласии человека», - резюмировали в министерстве.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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