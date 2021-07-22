Эксперт Намазова-Баранова рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

Большинство родителей сомневаются в безопасности препаратов для прививок от COVID-19, вводимых детям и подросткам. Какая реакция неокрепшего детского организма может быть на вакцину? Могут ли быть непредсказуемые последствия в дальнейшем? Вдруг от препарата для прививки ребенок получит больше вреда, чем он бы получил от заболевания, протекающего легко? Родительские сомнения все хорошо понимают, тем более что в Российской Федерации только стартовали клинические исследования вакцин на подростках, сообщает издание «Российская газета».

О всех моментах данных клинических исследований, а также о том, почему производители медицинских препаратов и вакцин хотят, как никто другой, продемонстрировать безопасность изготавливаемых лечебных продуктов, журналисту «Российской газеты» рассказала академик РАН, завкафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова: «Я бы предпочла вместо выражения «испытания» употреблять слова «клинические исследования» (от англ. clinical trial). Подобный термин идеально демонстрирует процесс работы ученых, а также отношение к этому всего мирового медицинского сообщества. В нашем мире каждый гражданин хорошо осведомлен, что любые лекарственные средства, особенно вновь созданные, должны пройти обязательные официальные клинические исследования. Это условие незыблемо, как с участием взрослых, так и детей. При этом желательно, чтобы это происходило одномоментно, в противном случае эта работа часто затягивается на многие десятилетия. Мировой детский рынок медикаментов и вакцин в разы меньше, что невыгодно фармпроизводителям. Из-за этого, начиная с 2007 года, в Соединенных Штатах Америки, Европейском союзе, Японии и ряде других государств подобные исследования на взрослых и детях стали совершать вместе. В Российской Федерации, к сожалению, принятые законы в настоящий момент не разрешают этого делать. У нас сначала проводят исследования на взрослых, а потом только на детях. И поэтому вакцина против новой коронавирусной инфекции у нас пока зарегистрирована лишь для применения у взрослых. Теперь о страхах. Дело в том, что многие не понимают, как проходят исследования, и в литературе, к сожалению, мало информации. Еще до середины прошлого века новый препарат просто раздавали практикующим врачам на пробу. Так было и с одним препаратом для беременных против токсикоза по утрам. Препарат отлично облегчал состояние. А потом случилась печально известная талидомидная катастрофа, когда родилось около десяти тысяч детей без ручек и ножек, пальчики у них росли прямо из плечиков. Тогда и была придумана система клинических исследований. Ее цель не доказать эффективность — она уже доказана, раз препарат намерены выпускать. Исследования вакцины на детях помогают убедиться в его безопасности. Для бизнеса это особенно важно: если выпустят небезопасный препарат, разорятся на судебных исках».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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