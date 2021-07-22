Российские врачи рассказали, сочетаются ли прививки от гриппа и коронавируса

Врачи уже начали напоминать о необходимости осенью вакцинироваться от гриппа, поэтому прививку от коронавируса они рекомендуют сделать поскорее.

Как объяснили эксперты, вакцинация от COVID-19 летом дает организму время на формирование иммунитета от коронавируса до вакцинации от гриппа, передает РГ .

Стоит учитывать, что вакцинацию от гриппа в северных регионах России начинают ближе к сентябрю. Поэтому важно до момента вакцинации от гриппа успеть привиться и от коронавируса, а также выждать несколько недель после второй прививки.

В Роспотребнадзоре уточняют, что прививка от гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 очень важна. Организм будет защищен от риска заражения сразу двумя опасными инфекциями.

«В прошлом году заболеваемость гриппом удалось сдержать благодаря массовой вакцинации от этой инфекции. Многие боялись наложения сразу двух инфекций - гриппа и коронавируса, что чревато было серьезными осложнениями. Поэтому были приняты все необходимые меры, проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, а охват прививками против гриппа составил 59% населения России, и сезонной эпидемии гриппа не произошло», - отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалисты отмечают, что главная задача вакцинации – защита от тяжелого течения болезни. Поэтому даже после вакцинации риск заражения сохраняется, но при этом вероятность того, что болезнь будет проходить с серьезными осложнениями серьезно снижается.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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