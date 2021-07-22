Вирусолог Тимаков рассказал о вакцинации от COVID-19 без тестов на антитела

Вакцинироваться от COVID-19 через три месяца после болезни можно только в случае, если было подозрение на коронавирус - например, после контакта с заболевшим человеком. Если речь идет о подтвержденном диагнозе, ставить прививку следует не ранее чем через полгода. Об этом в беседе с ТАСС рассказал известный российский вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.

«Если было подозрение [на коронавирус] — через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку... Если был подтвержден ковид ПЦР-тестом или еще как-то — полгода», — пояснил он.

Специалист также обратил внимание на то, что такого понятия, как «достаточный уровень антител», не существует. Медики убеждены, что защита от вируса зависит в том числе и от срока давности перенесенного заболевания.

По словам Тимакова, в мире нигде, кроме нашей страны, антитела не проверяют.

«Смотрится в первую очередь срок давности заболевания, а не количество антител. Граждане сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет», - резюмировал собеседник агентства.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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