Вирусолог Тимаков рассказал о вакцинации от COVID-19 без тестов на антитела

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
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Вакцинироваться от COVID-19 через три месяца после болезни можно только в случае, если было подозрение на коронавирус - например, после контакта с заболевшим человеком. Если речь идет о подтвержденном диагнозе, ставить прививку следует не ранее чем через полгода. Об этом в беседе с ТАСС рассказал известный российский вирусолог, педиатр Евгений Тимаков.
«Если было подозрение [на коронавирус] — через три месяца после предполагаемого заболевания нужно делать прививку... Если был подтвержден ковид ПЦР-тестом или еще как-то — полгода», — пояснил он.
Специалист также обратил внимание на то, что такого понятия, как «достаточный уровень антител», не существует. Медики убеждены, что защита от вируса зависит в том числе и от срока давности перенесенного заболевания.
По словам Тимакова, в мире нигде, кроме нашей страны, антитела не проверяют.
«Смотрится в первую очередь срок давности заболевания, а не количество антител. Граждане сейчас проверяют сами, никто никого на антитела не отправляет», - резюмировал собеседник агентства.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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