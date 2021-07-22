Врач из Новосибирска заявил о новых симптомах индийского штамма коронавируса COVID-19

Сегодня, 09:54

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Врач из Новосибирска заявил о новых симптомах индийского штамма коронавируса COVID-19

Один из новосибирских медиков раскрыл совершенно новые признаки, которые проявляются у больных индийским штаммом COVID-19 «дельта». Инфицированные граждане по ошибке считают свое недомогание гриппом либо ангиной, их мучает в первые дни сильный насморк, сообщает издание «Первый областной». 

Действительно, заболевание штаммом «дельта» своими симптомами сильно напоминает ангину — такая же боль в горле, покраснение, воспаление гортани, высокая температура. Упомянутый врач является сотрудником одного из городских инфекционных стационаров города Новосибирска. Медицинский специалист рассказал журналистам, что у пациентов, заболевшим индийским штаммом коронавируса, температура повышается в пределах 37–38 градусов. 

Год назад, при заболевании «уханьским» штаммом, температура больных была около 38-39 градусов. Сейчас боль в горле больных сопровождается насморком, чего не отмечалось при коронавирусе первой и второй волны. 

«В больнице медики начинают лечить, как ангину. Но впоследствии часто выясняется, что у пациента COVID-19», — рассказывает врач. 

У штамма «дельта» оказалось много других особенностей. Главным симптомом «уханьского» коронавируса при постановке диагноза в первую и вторую волну считалось отсутствие обоняния, однако в настоящее время данный признак уже не так актуален. Врач подчеркнул, что многие пациенты не сдают тесты и не обращаются к врачам, ориентируясь как раз на этот симптом. Люди ошибочно полагают, что если у них сохранено обоняние, значит, они не больны коронавирусом. Но это не так. В результате в стационары пациенты попадают с уже серьёзным поражением лёгких и запущенным коронавирусом. 

Ранее СМИ писали, что в первую и вторую волну COVID-19 заболевали чаще всего возрастные жители Новосибирской области. Сейчас ситуация изменилась — в инфекционные госпитали всё чаще доставляют молодых пациентов. Они также тяжело переносят болезнь, немало стало и летальных исходов среди больных 35-38 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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