Врач Землянухина рассказала, какие лекарства должны обязательно быть в аптечке после вакцинации

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
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Врач общей практики Анна Землянухина перечислила лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке, когда намечается вакцинация от COVID-19. Это связано с возможной реакцией организма на вакцину, которая, по словам врача, абсолютно нормальное явление. Об этом сообщает «Свободная пресса».
В первую очередь для нормализации самочувствия после вакцинации под рукой должны быть антигистаминные препараты.
«Чтобы снять неприятные симптомы, надо заранее пополнить аптечку двумя типами препаратов. Антигистаминные препараты должны быть под рукой после вакцинации, их достаточно много представлено в аптеках», - объяснила врач.
Она уточнила, что индивидуальная реакция, включая повышение температуры и боль в месте укола, может последовать абсолютно на любую вакцину.
«Небольшое покраснение и припухлость в месте инъекции является нормой — но не более 3?5 см. От одного до 3-х дней также может повышаться температура до 38 — это в норме. Здесь нужны какие-то жаропонижающие — например, парацетамол или ибуклин», — порекомендовала медик.
Предупредила Землянухина и о том, что в месте укола у человека может возникнуть сильное уплотнение и покраснение, а также боль. В этом случае нужна срочная консультация специалиста. Которая также потребуется и при высокой температуре, не спадающей несколько дней.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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