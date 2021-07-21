Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова ответила на вопросы москвичей о вакцинации

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова провела для жителей Юго-Западного округа вебинар, посвященный вакцинации против коронавируса. Как она объяснила, прививка является самым эффективным способом остановить пандемию. Шарапова также упомянула, что столичная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Коек и аппаратов ИВЛ в больницах пока хватает, но никто не гарантирует, что ситуация может измениться. Конечно, всеобщую вакцинацию можно заменить введением нового локдауна, но он нанесет удар по экономике. Депутат отметила, что москвичи вакцинируются на протяжении уже более полугода, но люди все еще задают множество вопросов о противопоказаниях, эффективности вакцины и побочных эффектах.

Шарапова также рассказала, что эффективность всех препаратов доказана, и напомнила, что без предварительной записи можно вакцинироваться в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках и на улицах города. Павильоны работают с 08:00 до 20:00. Привиться можно в торговых центрах и в местах, где работают выездные прививочные бригады.

Известно, что с 1 июля можно ревакцинироваться, если первый компонент вакцины был введен более полугода назад. Ревакцинироваться в Москве можно «Спутником V» и «Спутником Лайт». Сделать повторную прививку можно в «Гостином дворе», в павильонах «Здоровая Москва», либо в одной из 12 городских поликлиник по записи, пишет АиФ .

Также депутат рекомендовала замерить уровень иммунного ответа — если он достаточно высокий, то сделать ревакцинацию можно не сейчас, а через пару месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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