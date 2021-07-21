Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова ответила на вопросы москвичей о вакцинации

Сегодня, 17:14

0

Image 16+
Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова ответила на вопросы москвичей о вакцинации

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова провела для жителей Юго-Западного округа вебинар, посвященный вакцинации против коронавируса. Как она объяснила, прививка является самым эффективным способом остановить пандемию. Шарапова также упомянула, что столичная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Коек и аппаратов ИВЛ в больницах пока хватает, но никто не гарантирует, что  ситуация может измениться.  Конечно, всеобщую вакцинацию можно заменить введением нового локдауна, но он  нанесет удар по экономике. Депутат отметила, что москвичи вакцинируются на протяжении уже более полугода, но люди все еще задают множество вопросов о противопоказаниях, эффективности вакцины и побочных эффектах.

Шарапова также рассказала, что эффективность всех препаратов доказана, и напомнила, что без предварительной записи можно вакцинироваться в павильонах «Здоровая Москва» в городских парках и на улицах города. Павильоны работают с 08:00 до 20:00. Привиться можно в торговых центрах и в местах, где работают выездные прививочные бригады.

Известно, что с 1 июля можно ревакцинироваться, если первый компонент вакцины был введен более полугода назад. Ревакцинироваться в Москве можно «Спутником V» и «Спутником Лайт». Сделать повторную прививку можно в «Гостином дворе», в павильонах «Здоровая Москва», либо в одной из 12 городских поликлиник по записи, пишет АиФ.

Также депутат рекомендовала замерить уровень иммунного ответа — если он достаточно высокий, то сделать ревакцинацию можно не сейчас, а через пару месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вирусолог Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз

Сегодня, 12:39

Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания оспы обезьян в Россию

Сегодня, 03:04

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вчера, 22:04

Россиянам рассказали о последствиях отказа от вакцинации детей против коронавируса

Вчера, 21:34

Врач Дмитрий Сафонов: «Коронавирусом переболеем мы все»

Вчера, 16:09

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Чем отличаются прививки от COVID-19

Вчера, 10:29

Вторая доза вакцины от коронавируса вызывает больший эффект, чем первая

Вчера, 07:24

Постковидный синдром. Ульяновские врачи о восстановлении после COVID-19

21-07-2021, 20:49

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

Иммунолог Андрей Продеус объяснил низкий процент вакцинированных россиян

20-07-2021, 21:14

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

20-07-2021, 16:14

Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

19-07-2021, 20:49

Ученый рассказал, защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса

19-07-2021, 19:24

В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

19-07-2021, 19:04

Ученый Кубышкин рассказал об универсальности крымской вакцины от коронавируса

19-07-2021, 14:49

В Новосибирской области назвали данные по числу заболевших COVID-19 после вакцинации

19-07-2021, 12:34

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вчера, 22:04

0

Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...

Подробнее
Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

0

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...

Подробнее
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

0

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...

Подробнее
Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

0

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...

Подробнее
Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

0

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...

Подробнее
В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

0

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

0

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает...

Подробнее
Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

20-07-2021, 16:14

0

Вакцина Pfizer стала причиной развития паралича лицевого нерва. Об этом пишет издание BMJ Case Reports. Специалисты...

Подробнее
Американские военные эксперты назвали область применения истребителя РФ Checkmate

Американские военные эксперты назвали область применения истребителя РФ Checkmate

Вчера, 06:59

0

Американский военный аналитик Дэвид Экс из издания Forbes рассказал о встревожевшем США новом, перспективном и опасном...

Подробнее
Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

Адвокаты Reed Smith отстаивать интересы осужденного в США гражданина России

20-07-2021, 22:24

0

Команда защиты россиянина Виктора Бута пополнилась представителями крупнейшей американской юридической конторы Reed...

Подробнее