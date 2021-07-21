Врач из Новосибирска рассказал о заражениях коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса
Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...Подробнее
Немногие из больных, которые прошли вакцинацию от ковида, заболев попадают в стационар. Однако, это далеко не единичные случаи.
Врач одного из ковид-госпиталей Новосибирска Александр помог читателям «АиФ-Новосибирск» разобраться в причинах.
Ежедневно в Новосибирске и области заражаются вирусом около 200 человек. Большая часть заболевших не привиты.
Многие ученые заявляют, что после вакцинации у человека течение болезни происходит в легкой форме. По мнению Александра, прививка спасает далеко не всех не всех. Встречаются случаи поражения легких даже после сделанной прививки.
«Сегодня большое количество людей считает, что пройдя вакцинацию, можно забыть о масках и других мерах предосторожности. В результате, после получения первой дозы вакцины, расслабляются и не соблюдают необходимые правила. Но после первой прививки организм не успевает выработать антитела, поэтому человек не защищен и вирус легко сможет поразить организм», — пояснил медик.
Александр рассказал об одном из своих пациентов, который после вакцинации вел себя как «герой»: маску не носил ни в транспорте, ни в магазинах, в итоге – 10% поражения легких.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели COVID-19, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ...Подробнее
Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...Подробнее
Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...Подробнее
Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...Подробнее
Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...Подробнее
67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает...Подробнее
Американский военный аналитик Дэвид Экс из издания Forbes рассказал о встревожевшем США новом, перспективном и опасном...Подробнее
Команда защиты россиянина Виктора Бута пополнилась представителями крупнейшей американской юридической конторы Reed...Подробнее
Американские военные специалисты вынуждены были признать огромный прорыв России в сфере разработки собственных военных...Подробнее
Член Российской и Европейской ассоциаций педиатров, врач высшей категории Марьям Сайфулина в интервью «Народным...Подробнее
Комментировать