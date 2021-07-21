Врач из Новосибирска рассказал о заражениях коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Сегодня, 21:09

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Врач из Новосибирска рассказал о заражениях коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Немногие из больных, которые прошли вакцинацию от ковида, заболев попадают в стационар. Однако, это далеко не единичные случаи.

Врач одного из ковид-госпиталей Новосибирска Александр помог читателям «АиФ-Новосибирск» разобраться в причинах. 

Ежедневно в Новосибирске и области заражаются вирусом около 200 человек. Большая часть заболевших не привиты.

Многие ученые заявляют, что после вакцинации у человека течение болезни происходит в легкой форме. По мнению Александра, прививка спасает далеко не всех не всех. Встречаются случаи поражения легких даже после сделанной прививки. 

«Сегодня большое количество людей считает, что пройдя вакцинацию, можно забыть о масках и других мерах предосторожности. В результате, после получения первой дозы вакцины, расслабляются и не соблюдают необходимые правила. Но после первой прививки организм не успевает выработать антитела, поэтому человек не защищен и вирус легко сможет поразить организм», — пояснил медик. 

Александр рассказал об одном из своих пациентов, который после вакцинации вел себя как «герой»: маску не носил ни в транспорте, ни в магазинах, в итоге – 10% поражения легких.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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