Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания оспы обезьян в Россию

Сегодня, 03:04

0

Image 16+
Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания оспы обезьян в Россию

Все чаще в мире у людей диагностируют обезьянью оспу, что вызывает серьезные опасения. Недавно случай заболевания был зафиксирован у американца, который вернулся в США из Нигерии. Важно учесть, что за последние 10 лет данную оспу выявляют намного чаще, чем в предыдущие 40. Велик ли риск попадания обезьяньей оспы на территории России, рассказал доктор медицинских наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имения Гамалеи Виктор Зуев. Об этом сообщает «МИР 24».

По словам эксперта, российские ученые сегодня пристально следят за тем, к каким последствиям приведет случая попадания оспы обезьян в США. Важно понимать, что инфицированный американец, проделывая долгий путь из Нигерии, мог заразить окружающих.

«Не стану вас утешать или запугивать, но истина такова - в этой жизни за все приходится платить. Это касается и всех радостей цивилизации, которыми мы пользуемся каждый день. От наших глаз и нашего понимания может быть скрыта одна вещь – это резервуары животных, которые также способны сражаться и удерживают в своем организме персистенцию какого-либо вируса, то есть обеспечивают его длительное сохранение», - объясняет Зуев.

Доктор наук призвал Россию активизировать южные рубежи. Туризм человечества – это вполне естественный процесс сегодня. В случае появления нового вируса избавиться от него мгновенно не получится.

Отметим, что обезьянья оспа имеет прямые сходства с натуральной оспой. Симптомы заболевания начинаются с температурой, которая сопровождается кожными проявлениями.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания оспы обезьян в Россию

Сегодня, 03:04

Вирусолог РАН Зверев разъяснил россиянам, когда нельзя делать прививку против коронавируса

Вчера, 22:04

Россиянам рассказали о последствиях отказа от вакцинации детей против коронавируса

Вчера, 21:34

Врач Дмитрий Сафонов: «Коронавирусом переболеем мы все»

Вчера, 16:09

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Чем отличаются прививки от COVID-19

Вчера, 10:29

Вторая доза вакцины от коронавируса вызывает больший эффект, чем первая

Вчера, 07:24

Постковидный синдром. Ульяновские врачи о восстановлении после COVID-19

21-07-2021, 20:49

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

Иммунолог Андрей Продеус объяснил низкий процент вакцинированных россиян

20-07-2021, 21:14

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

20-07-2021, 16:14

Врач из Уфы Гельфанд рассказал, можно ли заболеть SARS-CoV-2 из-за вакцинации

19-07-2021, 20:49

Ученый рассказал, защищают ли вакцины от новых штаммов коронавируса

19-07-2021, 19:24

В ВОЗ порекомендовали туристам соблюдать правила трех «з» во время путешествий

19-07-2021, 19:04

Ученый Кубышкин рассказал об универсальности крымской вакцины от коронавируса

19-07-2021, 14:49

В Новосибирской области назвали данные по числу заболевших COVID-19 после вакцинации

19-07-2021, 12:34

Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

19-07-2021, 09:39

В Крыму на фоне эпидемии коронавируса не хватает лекарств в больницах и аптеках

19-07-2021, 08:09

Грядет «российский штамм»: вакцинированных от COVID-19 подстерегает новая опасность

19-07-2021, 07:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

Ренц: Вакцинация может стать обязательной и повсеместной

20-07-2021, 12:14

0

19 июля региональный оперативный штаб в Самарской области ввел новые ограничения по противодействию коронавирусу,...

Подробнее
Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию «безумием»

Вчера, 18:09

0

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей...

Подробнее
Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

Когда закончится коронавирус: опубликовано тайное пророчество Ванги

20-07-2021, 09:39

0

Болгарская провидица Ванга могла дать предсказание касательно окончания пандемии коронавируса — такие выводы сделали...

Подробнее
Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

Россиянка поделилась опытом вакцинации от коронавируса COVID-19 в США

20-07-2021, 22:54

0

Российская туристка на своей странице в Facebook рассказала подписчикам о том, как она вакцинировалась от коронавируса...

Подробнее
Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

21-07-2021, 10:44

0

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от...

Подробнее
В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

20-07-2021, 16:49

0

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

21-07-2021, 18:49

0

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики...

Подробнее
Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

20-07-2021, 16:14

0

Вакцина Pfizer стала причиной развития паралича лицевого нерва. Об этом пишет издание BMJ Case Reports. Специалисты...

Подробнее
Власти России отказались от повышения налогов для богатых

Власти России отказались от повышения налогов для богатых

20-07-2021, 13:24

0

Некоторые российские министры не поддержали программу по повышению налогов для богатых, которая должна была увеличить...

Подробнее
67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

67-летний Макаревич резко высказался о россиянах, которые не привились от коронавируса

21-07-2021, 09:54

0

67-летний певец, бард и поэт Андрей Макаревич раскритиковал антипрививочников, деятельность которых продолжает...

Подробнее