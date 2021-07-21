Вирусолог Зуев оценил вероятность попадания оспы обезьян в Россию

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Все чаще в мире у людей диагностируют обезьянью оспу, что вызывает серьезные опасения. Недавно случай заболевания был зафиксирован у американца, который вернулся в США из Нигерии. Важно учесть, что за последние 10 лет данную оспу выявляют намного чаще, чем в предыдущие 40. Велик ли риск попадания обезьяньей оспы на территории России, рассказал доктор медицинских наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имения Гамалеи Виктор Зуев. Об этом сообщает «МИР 24».
По словам эксперта, российские ученые сегодня пристально следят за тем, к каким последствиям приведет случая попадания оспы обезьян в США. Важно понимать, что инфицированный американец, проделывая долгий путь из Нигерии, мог заразить окружающих.
«Не стану вас утешать или запугивать, но истина такова - в этой жизни за все приходится платить. Это касается и всех радостей цивилизации, которыми мы пользуемся каждый день. От наших глаз и нашего понимания может быть скрыта одна вещь – это резервуары животных, которые также способны сражаться и удерживают в своем организме персистенцию какого-либо вируса, то есть обеспечивают его длительное сохранение», - объясняет Зуев.
Доктор наук призвал Россию активизировать южные рубежи. Туризм человечества – это вполне естественный процесс сегодня. В случае появления нового вируса избавиться от него мгновенно не получится.
Отметим, что обезьянья оспа имеет прямые сходства с натуральной оспой. Симптомы заболевания начинаются с температурой, которая сопровождается кожными проявлениями.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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