Вторая доза вакцины от коронавируса вызывает больший эффект, чем первая

Как выяснили ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета, максимального иммунного ответа можно достичь, лишь имея не менее двух доз вакцины. Их исследования показали, что второй компонент препарата формирует намного больший ответ организма, чем первый. Поэтому только после нее возможна надежная защита от возбудителя. Об этом сообщает популярный научный журнал Nature.

Новое исследование ученых лишь подтвердило слова медиков, что вторую прививку нужно делать в обязательном порядке.

В ходе своей работы исследователи, отобрав 56 здоровых респондентов, поставили им по две прививки вакциной Pfizer. После каждой вакцинации у участников брали анализы крови. По ним ученые судили о количестве сформировавшихся антител к вирусу. Оказалось, что после первой прививки уровень сформировавшегося иммунитета был не такой высокий, как после второй.

Вакцина Pfizer содержит генетические рецепты для производства S-белка, с помощью которого коронавирус прикрепляется к заражаемым клеткам.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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