Врачи дали советы людям, заболевшим после первой прививки от COVID-19

Часто так случается на практике, что здоровые граждане могут инфицироваться коронавирусом сразу после того, как медики им ввели первый укол вакцины. Об этом изданию URA.ru рассказал врач-иммунолог Борис Чурадзе.

Если так случилось, заболевшему пациенту будет намного лучше, если ему сделают вакцинацию вторым компонентом препарата от коронавируса. Еще один вариант — данному больному после заболевания можно отказаться от прививки совсем.

«Если человек заболел коронавирусной инфекцией после введения второго компонента вакцины, то считается, что полный курс вакцинации закончен, оба компонента введены человеку в организм, переносить нечего», — рассказал для издания Ura.ru доктор Чурадзе.

Его коллега врач-эпидемиолог Эдуард Шунков указал, что от вакцинации вторым компонентом вообще можно отказаться, если человек заболел в 21-дневный промежуток. Общественная служба новостей сообщала, что Шунков оценил целесообразность введения локдаунов в регионах РФ и рассказал, как обеспечить их максимальную эффективность. По словам специалиста, основанием для полного закрытия региона могут послужить только серьезный рост смертности или подтвержденное появление более опасных штаммов коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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