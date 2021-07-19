Постковидный синдром. Ульяновские врачи о восстановлении после COVID-19

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Ведущие специалисты сферы здравоохранения Ульяновской области Ирина Галушина и Наталья Кукушкина сообщили о процессах восстановления организма после перенесенного коронавируса. Эксперты подчеркнули, что вирус преимущественно поражает именно дыхательные пути, которые нуждаются в особо интенсивном восстановлении после перенесенной инфекции, передает «Ulpressa».
Главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения Ульяновской области Ирина Галушина и заведующая гериатрическим отделением № 2 областного клинического госпиталя ветеранов войн Наталья Кукушкина описали типичное состояние организма, который перенес коронавирус. Эксперты стали гостями программы «Спросите доктора» на телеканале «Россия 1», в ходе которой поделились секретами реабилитация в постковидный период.
«Постковидный синдром является собирательным явлением, куда входит целый ряд нарушений внутренних органов. У тех пациентов, которые имеют слабо выраженный постковидный синдром, процесс восстановления происходит быстро и сравнительно легко. Однако в прогрессивной стадии, пациент получает как минимум тяжелое поражение легких, которые должны восстанавливаться минимум 3 месяца», - прокомментировали специалисты.
Наталья Кукушкина отметила, что чем тяжелее была болезнь, тем интенсивнее должен быть процесс реабилитации.
«После тяжелого ковида пациент должен встать на учет и проходить все нужные реабилитационные мероприятия. Для восстановления легких применяются противовирусные препараты, специальная гимнастика легких, усиленное качественное питание. В частности, увеличивается ежедневная норма белка, проводятся определенные физические нагрузки, ингаляции и дополнительный прием витаминов», - отметила Ирина Галушина.
Эксперты напомнили, что после коронавирусной болезни под ударом оказываются не только органы и процесс жизнедеятельности, но и ментальное и душевное здоровье — в связи с этим пациенту в период реабилитации может потребоваться психотерапия, прием антидепрессантов и особая помощь близких.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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