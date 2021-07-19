Доктор наук Редько раскрыл глаза сторонникам массовой вакцинации: «Люди не знают»

Профессор, доктор медицинских наук Александр Редько заявил о невозможности введения наказания за призывы к отказу от вакцинации.

Он объяснил, что многие в России не знают и не понимают, что вакцинация от коронавируса на данный момент является экспериментом на людях, и это запрещено законом, передает Царьград .

Тем не менее власти могут действительно принять закон об уголовной ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Соответствующую инициативу озвучил заместитель председателя ОП Ленинградской области Владимир Петров.

Но, как отмечает Редько, Конституция, международные кодексы и конвенции запрещают эксперименты над людьми. Экспериментом, по его словам, является и применение вакцин, которые до конца еще не протестированы.

«Люди же не знают, что есть такой кодекс, запрещающий эксперименты на людях, что есть шестнадцать статей Конституции, которые нарушены сегодняшними роспотребовскими и всевозможными другими структурами. Поэтому если я такие вещи предаю огласке, то меня надо посадить», - сказал Редько.

Он добавил, что не говорит о категорическом отказе от вакцинации, но выступает за то, чтобы использовались проверенные вакцины, которые действительно протестированы, а их эффективность и безопасность доказана.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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