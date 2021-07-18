Иммунолог Андрей Продеус объяснил низкий процент вакцинированных россиян

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19
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Российский доктор, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус на своей странице в Instagram объяснил подписчикам, почему в России столь низкий процент населения, вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Так, по числу иммунизированных людей Россия занимает 111 место в мире. Телеведущего удивляет тот факт, что народ не торопится с вакцинацией, несмотря на то, что препараты действительно эффективны и доступны. На территории РФ находится много пунктов вакцинации. Процедуру можно сделать как в поликлиниках, так и в торговых центрах или палатках.
По мнению Продеуса, нежелание россиян прививаться напрямую связано с отсутствием ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих людей.
«Важно осознать, что мы теперь живем с этим вирусом. Рано или поздно он доберется до каждого дома. Это логичный и последовательный путь распространения всех инфекционных заболеваний. Но у нас есть возможность остановить это распространение», - отметил доктор.
Также специалист призвал своих коллег в медицинской среде как можно больше вкладывать в пропаганду здорового образа жизни, правильно доносить важность вакцинации, а также честно информировать о ее побочных эффектах.
«Это должна быть совместная организованная работа врачей, СМИ и медийных личностей», - считает Продеус.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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