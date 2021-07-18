Вакцина Pfizer от коронавируса привела к параличу лица

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Вакцина Pfizer стала причиной развития паралича лицевого нерва. Об этом пишет издание BMJ Case Reports.
Специалисты изучили случай пациента, у которого после первой и второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech возникал паралич лицевого нерва. Они пришли к выводу, что причиной паралича Белла, который развился у пациента, была вакцина.
Случай этого пациента был первым, когда у пациента после дозы вакцины от COVID-19 дважды произошел паралич лицевого нерва.
«Возникновение эпизодов после введения обеих доз убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был связан с вакциной Pfizer-BioNTech, хотя говорить о причинно-следственной связи невозможно», - рассказали исследователи.
Стоит отметить, что в ходе первоначальных клинических испытаний вакцин против COVID-19 Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford/Astra Zeneca действительно фиксировались единичные эпизоды лицевого паралича. Тем не менее эти вакцины были одобрены и сейчас используются во многих странах мира.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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