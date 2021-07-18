В Петербурге детей с COVID-19 все чаще стали подключать к аппарату ИВЛ

В прошлом году в реанимацию Детской ГБ № 5 им. Филатова обычно привозили детей с многими болезнями сопутствующего характера, а теперь поступают здоровые дети, у которых легкие поражены COVID-19 на 90%. Завотделением реанимации и анестезиологии № 1 Филатовской больницы Валентин Есиков сообщил изданию «Петербургский дневник», как мутировавший коронавирус поражает детей.

Специалист рассказал, как должны себя вести родители, когда болеет их ребенок.

«У меня в реанимационном отделении всего 16 коек, из которых 7 постоянно развернуты под больных COVID-19. Они никогда не пустуют. Сейчас из 7 больных 5 лежат под ИВЛ, — объясняет детский доктор. — Обычно это, естественно, чистый коронавирус, пневмония, но иногда лежат дети, больные гастроэнтеритами вместе с ковидом, хирургической патологией и COVID-19. Недавно лежал ребенок с подозрением на тепловой удар. Год назад реаниматологи в детской больнице бывало, скучали на работе. Сейчас не заскучаешь — привозят тяжелых детей, у которых инфекция протекает намного тяжелее».

В настоящий момент в реанимацию не кладут детей «на всякий случай» — вдруг наступит ухудшение, как было раньше. Все нынешние больные — тяжелые.

«Выявляем главный показатель: дыхательная недостаточность, детский мультисистемный воспалительный синдром, артериальная гипо- или гипертензия. Обсуждаем, какие реанимационные мероприятия срочно необходимы: если ребенку требуется кислородная поддержка в виде поточных канюль или проведение интенсивной терапии, то его оставляют в реанимации», — объяснил анестезиолог-реаниматолог.

Валентин Есиков говорит, что дети с 90% поражения легочной ткани, с подтвержденным КТ, требуют обязательной интенсивной терапии. А ведь есть еще с ожирением, генетическими заболеваниями, к примеру, часто поступают дети с синдромом Дауна, есть с органической патологией головного мозга. Коронавирус они также переносят тяжело», — говорит Валентин Есиков.

«Не берусь утверждать, что виноваты только новые штаммы: у нас нет системы выявления, такое исследование слишком дорогое. Мы только идентифицируем коронавирус. Но однозначно дети стали болеть тяжелее. И возраст различный абсолютно — от 1,5 до 17 лет. Сейчас лежат 14-летний парень с ожирением и тотальным поражением легких и практически здоровая девочка 9 лет. Был ребенок 1,7 года из Узбекистана — попал к нам с ОРВИ и развил полную картину коронавируса, он месяц лежал на ИВЛ, потом удалось его снять — это удачно закончилось. Обычно дети с ИВЛ не снимаются, к сожалению. Если ребенок попал на ИВЛ, то 90% летальность», — рассказывает детский реаниматолог.

К сожалению, всех маленьких пациентов приходится интубировать, вводя их в искусственную кому, и ребенок дышит только при помощи аппарата. Во взрослой сети есть аппарат неинвазивной вентиляции легких — СИПАП (от английской аббревиатуры CPAP), осуществляющий непрерывное давление дыхательных путей, но ребенок не может на нем находиться — малыш начинает пугаться, паниковать, старается сорвать маску.

«У детей он неэффективен — он может просто порвать легкие. Поэтому мы либо просто тянем через носик канюли с кислородом, а если ничего не остается — интубируем и помещаем на ИВЛ», — говорит Валентин Есиков.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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