Эксперты рассказали, вредна ли прививка беременным, пожилым, диабетикам, онкобольным

В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению сторонников вакцинации, прививка является спасением, другие видят в ней угрозу. Есть мнение о том, что вакцинация может привести к серьезным проблемам со здоровьем и генным мутациям. Чтобы узнать, так это или нет, эту тему можно обсудить с врачом.

Между тем медики отмечают, что влияние вакцины на гены пациента не доказано. Ставить прививку могут пожилые люди, если у них на то нет противопоказаний. Сам по себе возраст противопоказанием не является.

Диабетикам, астматикам обязательно нужно вакцинироваться, так как такие граждане входят в группу риска. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Если пациенты с онкологией не принимают цитостатики, которые подавляют размножение раковых клеток, то они тоже могут прививаться. Люди с аутоиммунными заболеваниями также могут делать прививку. Но при тяжелых проявлениях болезни необходима консультация аллерголога.

Медицинские эксперты также сообщают, что некоторые женщины привились, не зная о своей беременности. Как выяснилось, беременность у них протекала нормально и роды закончились благополучно.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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