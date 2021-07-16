Россиян призвали не увлекаться подсчетом антител

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В Роспотребнадзоре призывают россиян не увлекаться подсчетом антител после вакцинации. Стоит понимать, что они бывают разными, и у каждого - своя роль в организации защиты, сообщает «Российская газета».
«Основная идея вакцинации — показать иммунной системе не все, что есть на поверхности вируса, а только те места, куда иммунная система должна ударить. Поэтому антитела образуются достаточно специфичные, которые направлены против уязвимых участков вируса», — популярно пояснил Александр Семенов, глава филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге.
Ученый добавил, что количество антител - это вовсе не ориентир. К примеру, после перенесенного заболевания может выработаться много антител, но при этом их эффективность будет крайне низкой. Поэтому сейчас приходится наблюдать, что многие люди, уже перенесшие ковид, заболевают повторно.
То есть, о качественной защите в результате перенесенной болезни речь вести не приходится. Другое дело - антитела, которые появляются в результате вакцинации. Они, подчеркивает Семенов, нацелены именно на защиту.
«После вакцинации иммунная защита пробивается лишь в какой-то доле процента случаев, и то такие пациенты болеют легче, потому что даже если вирус пробивает защиту после прививки, его все равно эти антитела сдерживают и дают возможность организму эффективно сопротивляться вирусу», — указал Семенов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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