Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Вчера, 21:39

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Фармаколог Кондрахин составил полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для противоковидных препаратов. Эксперт напомнил, что при некоторых отягчающих заболеваниях проходить процедуру вакцинации строго запрещено, что связано с особенностями ослабленного организма. Об этом пишет «Lenta.ru».

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил о факторах, которые являются официальной причиной для медотвода от процедуры иммунизации. В перечень вошли имеющаяся аллергия на какой-либо компонент вакцины, что может привести к анафилактическому шоку или отеку Квинке. 

«Такой анамнез пациента обязательно должен быть указан в медкарте, которая хранится в медучреждении по месту жительства пациента. При этом пищевая аллергия или реакция на пыльцу и цветение не относятся к противопоказаниям», - сообщил Андрей Кондрахин. 

Врач отметил, что противопоказаниями для вакцинации также являются возраст до 18 лет, хронические заболевания в острой стадии, имеющиеся инфекционные и неинфекционные болезни в активной фазе. 

«Если есть слабая простуда, то вакцинацию делать можно. Если есть болезнь в хронической стадии — дожидаемся ремиссии и спустя 3-4 недели идем на иммунизацию», - добавил фармаколог. 

Андрей Кондрахин подчеркнул, что при таких заболеваниях, как поражение почек и печени, эндокринные недуги, болезни кроветворной системы, эпилепсии, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения вакцинацию проводить можно, но с осторожностью — перед процедурой нужно будет пройти комплексное обследование у профильного врача. Также фармаколог включил в перечень противопоказаний период беременности и кормления грудью — специалист пояснил, что в выработке грудного молока участвуют протоки и лимфатические узлы, являющиеся частью иммунной системы. 

«Хотя профильных исследований на данную тему не проводилось, однако есть предположение, что введение препарата на этапе беременности и кормления грудью может негативно отразиться на состоянии матери и ребенка. Поэтому Минздрав не рекомендует иммунизироваться беременным и кормящим грудью женщинам», - добавил Кондрахин.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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