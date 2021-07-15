Специалисты исследовали реакцию беременных женщин на «Спутник V»

Сегодня, 14:54

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Специалисты исследовали реакцию беременных женщин на «Спутник V»

Ранее беременность значилась в списке противопоказаний прививок от коронавируса. Но недавно Минздрав РФ выпустил новые методические рекомендации, которые разрешают вакцинацию беременных, но только в исключительных случаях.

Решение ведомством принималось с учетом безопасности вакцины и положительных результатов клинических исследований.

«Экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») у беременных», – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Согласно новым методическим рекомендациям, прививать беременных женщин от коронавируса стоит, если они в группе риска, а польза для матери превышает риск развития осложнений для плода. Речь о представительницах прекрасного пола с хроническими заболеваниями легких, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, раком, ожирением, заболеваниями почек и печени.

Вакцинироваться беременные женщины могут после 22 недели, но только после осмотра и по показаниям гинеколога.

«Маяк74» пишет, что невзирая на то, что специалистами не было обнаружено отрицательного влияния иммунизации на репродуктивную систему женщины и развитие потомства, опытные акушеры-гинекологи советуют прежде вакцинироваться, а потом лишь планировать беременность.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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