Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников ввели обязательное получение прививок. Люди отказываются прививаться. Притом, один из главных аргументов, которыми они оперируют - привитые люди заражаются и тоже болеют, наравне с невакцинированными. В этой связи некоторые бросают в массы информацию, что вакцины неэффективны, неработают и так далее.

Но эти высказывания далеки от объективных. Вакцины свою роль выполняют, и ученые в этом солидарны.

«Целью вакцинации является выработка антител. Она повышает защиту нашего организма, но не обнуляет риски. Если будет достаточное количество вируса и времени для того, чтобы этот вирус воздействовал на организм, это превысит защиту. Если у нас нет антител, возможность защиты ниже, если есть антитела — она выше, но антитела не предотвращают полностью заболевание. Вакцинация не предотвращает заболевание, но ограничивает его», - пояснил терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов в беседе с 29.ру .

В целом, следует помнить, что ни одна вакцина не гарантирует защиту от заражения на 100 процентов. Риски продолжают оставаться.

Иммунолог Владимир Болибок напомнил, что эффективность вакцины от гриппа на уровне - 80-85 процентов, примерно такая же для кори. Поэтому у коронавирусных вакцин очень высокая эффективность. В то же время не стоит забывать, что каждый организм индивидуален. При введении одинаковой дозы вакцины у разных людей будет разный иммунитет. Все зависит от того, как иммунная система отреагирует на препарат.

«В клинических испытаниях у «Спутника V» эффективность была почти 95 процентов, а «в поле», когда люди стали массово вакцинироваться, выяснилось, что эффективность больше 97. Грубо говоря, из ста привитых могут заболеть два-три человека, а из заболевших никто не умрет», - подчеркнул Болибок.

Врач добавил, что ему пока неизвестно о случае (по крайней мере, еще не один не описан), чтобы привившийся этой вакциной человек заразился, а потом и скончался от COVID-19.

В целом же специалисты видят основную проблему COVID-19 не в том, что люди болеют, а в том, что он приводит к тяжелым осложнениям и летальным исходам. И именно от них вакцины защищают практически на все сто процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700