Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Сегодня, 12:44

0

Image 16+
Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников ввели обязательное получение прививок. Люди отказываются прививаться. Притом, один из главных аргументов, которыми они оперируют - привитые люди заражаются и тоже болеют, наравне с невакцинированными. В этой связи некоторые бросают в массы информацию, что вакцины неэффективны, неработают и так далее.

Но эти высказывания далеки от объективных. Вакцины свою роль выполняют, и ученые в этом солидарны.

«Целью вакцинации является выработка антител. Она повышает защиту нашего организма, но не обнуляет риски. Если будет достаточное количество вируса и времени для того, чтобы этот вирус воздействовал на организм, это превысит защиту. Если у нас нет антител, возможность защиты ниже, если есть антитела — она выше, но антитела не предотвращают полностью заболевание. Вакцинация не предотвращает заболевание, но ограничивает его», - пояснил терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов в беседе с 29.ру.

В целом, следует помнить, что ни одна вакцина не гарантирует защиту от заражения на 100 процентов. Риски продолжают оставаться.

Иммунолог Владимир Болибок напомнил, что эффективность вакцины от гриппа на уровне - 80-85 процентов, примерно такая же для кори. Поэтому у коронавирусных вакцин очень высокая эффективность. В то же время не стоит забывать, что каждый организм индивидуален. При введении одинаковой дозы вакцины у разных людей будет разный иммунитет. Все зависит от того, как иммунная система отреагирует на препарат.

«В клинических испытаниях у «Спутника V» эффективность была почти 95 процентов, а «в поле», когда люди стали массово вакцинироваться, выяснилось, что эффективность больше 97. Грубо говоря, из ста привитых могут заболеть два-три человека, а из заболевших никто не умрет», - подчеркнул Болибок.

Врач добавил, что ему пока неизвестно о случае (по крайней мере, еще не один не описан), чтобы привившийся этой вакциной человек заразился, а потом и скончался от COVID-19.

В целом же специалисты видят основную проблему COVID-19 не в том, что люди болеют, а в том, что он приводит к тяжелым осложнениям и летальным исходам. И именно от них вакцины защищают практически на все сто процентов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Привился от коронавируса и заболел: врачи объяснили, почему люди заражаются после вакцинации

Сегодня, 12:44

Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

Сегодня, 09:59

Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

Вчера, 14:59

Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

Вчера, 12:24

Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

Вчера, 09:09

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

15-07-2021, 22:49

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

15-07-2021, 15:04

Профессор Анатолий Альтштейн рассказал о вакцинации детей и подростков от коронавируса COVID-19

15-07-2021, 10:49

Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

14-07-2021, 23:44

Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

14-07-2021, 21:04

Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

14-07-2021, 17:39

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

14-07-2021, 16:49

Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

14-07-2021, 14:54

Ковалев признал, что жители Ростовской области заражаются коронавирусом COVID-19 после вакцинации

14-07-2021, 11:09

Волгоградские медики предупредили о сосудистых катастрофах после коронавируса COVID-19

14-07-2021, 07:24

Испанский вирусолог дель Валь: Вакцины не обеспечат коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19

14-07-2021, 00:14

Россиянам разъяснили причины временного медотвода от вакцинации против коронавируса COVID-19

13-07-2021, 18:34

Жительница Перми после курса вакцинации тяжело заболела COVID-19

13-07-2021, 16:29

В ВОЗ призвали не смешивать вакцины от коронавируса

13-07-2021, 13:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи

15-07-2021, 22:49

0

Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...

Подробнее
Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

Вирусолог Жолобак: прививка от COVID-19 вызывает более тяжелое течение коронавируса

15-07-2021, 15:04

0

Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной...

Подробнее
Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса

14-07-2021, 16:49

0

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...

Подробнее
«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

«Мой ребенок стал участником экспериментальной вакцины»: В Тольятти мальчика заразили полиомиелитом

Вчера, 19:54

0

После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом. Скоро уже три года, как Следком России...

Подробнее
Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

Врач рассказал о побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса

14-07-2021, 21:04

0

О побочных реакциях после введения второго компонента вакцины от коронавируса рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. В...

Подробнее
Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

Вчера, 09:09

0

О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

Терапевт Лишин назвал причину боли в руке после прививки

14-07-2021, 17:39

0

Многие вакцинированные россияне жалуются на боль в руке после введения вакцины против коронавируса. Врач-терапевт...

Подробнее
Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

Гражданам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

14-07-2021, 23:44

0

Человек, который привился первым компонентом вакцины от коронавируса, может перенести получение второй дозы на...

Подробнее
Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

Инфекционист Каган рассказал, почему важно прививать от коронавируса детей

14-07-2021, 14:54

0

Вакцинация детей и подростков - важнейший шаг в борьбе с коронавирусом на пути к формированию коллективного иммунитета....

Подробнее
Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Губернатор Алиханов заявил, что обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

15-07-2021, 17:39

0

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании общественно-политического совета 15 июля заявил, что...

Подробнее