Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи
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Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать однозначный ответ о том, как долго обеспечивает защиту от заражения коронавирусом вакцинация.
Исследования касательно того, сколько защищены от заражения те люди, которые прошли двойную вакцинацию, еще не прошли в достаточном объеме.
Так, в Великобритании вакцинировалось от коронавируса полностью 66% взрослого населения, а 87% британцев получили хотя бы одну прививку. Тем не менее, в стране наблюдается рост случаев заражения, и это специалисты связывают с приходом индийского штамма «Дельта», который оказался более заразным, чем предыдущие варианты.
Издание Express пишет, что существуют неофициальные данные о случаях инфицирования ковидом людей, получивших обе дозы вакцины. Ученые не исключают, что это возможно. Тем не мене, они утверждают, что вакцинация облегчает течение коронавируса.
Журналисты пообщались с теми, кто заразился коронавирусом после вакцинации. Они рассказывают, что коронавирусная инфекция проявилась у них такими симптомами как лихорадка, насморк, головные боли, давление в носу, общая усталость, мышечные боли и ломота. Помимо этого некоторые сообщили, что после заражения у них развились симптомы, как при аллергии.
В ВОЗ отмечают, что иммунитет посредством вакцинации снижает риск развития болезни и ее последствий. Организм после вакцинации легче переносит заражение COVID-19.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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