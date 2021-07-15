Можно ли заразиться COVID-19 после двойной вакцинации?

Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать однозначный ответ о том, как долго обеспечивает защиту от заражения коронавирусом вакцинация.

Исследования касательно того, сколько защищены от заражения те люди, которые прошли двойную вакцинацию, еще не прошли в достаточном объеме.

Так, в Великобритании вакцинировалось от коронавируса полностью 66% взрослого населения, а 87% британцев получили хотя бы одну прививку. Тем не менее, в стране наблюдается рост случаев заражения, и это специалисты связывают с приходом индийского штамма «Дельта», который оказался более заразным, чем предыдущие варианты.

Издание Express пишет, что существуют неофициальные данные о случаях инфицирования ковидом людей, получивших обе дозы вакцины. Ученые не исключают, что это возможно. Тем не мене, они утверждают, что вакцинация облегчает течение коронавируса.

Журналисты пообщались с теми, кто заразился коронавирусом после вакцинации. Они рассказывают, что коронавирусная инфекция проявилась у них такими симптомами как лихорадка, насморк, головные боли, давление в носу, общая усталость, мышечные боли и ломота. Помимо этого некоторые сообщили, что после заражения у них развились симптомы, как при аллергии.

В ВОЗ отмечают, что иммунитет посредством вакцинации снижает риск развития болезни и ее последствий. Организм после вакцинации легче переносит заражение COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700