Аллерголог-иммунолог Логина рассказала, как облегчить свое состояние после прививки от COVID-19

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи
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В РФ власти, врачи и ученые призывают россиян не тянуть и как можно скорее привиться от коронавируса. В стране доступны «Спутник V» и его облегченная версия, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Многие граждане не спешат в вакцинальные пункты, поскольку опасаются побочных реакций после вакцинации.
Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в интервью «Невским новостям» подтвердила, что индивидуальные реакции организма на прививку появиться могут, но они не так страшны, как может многим показаться, медики с ними успешно справляются. Возможно повышение температуры, слабость и общее недомогание.
«Можно несколько дней попринимать любой антигистаминный препарат — он обладает не только противоаллергическим действием, но и снижает активность гистамина и других белков, которые появляются при разных иммунных реакциях, и таким образом нивелирует неприятные ощущения», - пояснила она.
Также можно выпить абсорбенты или прибегнуть к обильному питью.
Врачи рекомендуют пациентам при всех видах прививок, в том числе при введении аллерговакцины, использовать кубик льда. Его надо минут на 5-10 приложить к месту инъекции. Будет достаточно проводить такую процедуру 3-4 раза на лень. Благодаря такому методу реакция пройдет очень быстро. Что касается мазей и других препаратов, их использовать не рекомендуют.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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