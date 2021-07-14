Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

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Терапевт из Урала Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты после COVID-19

Коварный коронавирус готовит для зараженных весьма неожиданные и неприятные последствия. Уральский терапевт Иван Скороходов назвал самые распространенные побочные эффекты, которые появляются после перенесенного заболевания. По его словам, чаще всего переболевшие коронавирусом жалуются на слабость, потерю обоняния и выпадение волос. 

Как отметил терапевт, осложнения после инфекции делятся на три группы. Первая – постковидный синдром, вторая – заболевания, спровоцированные коронавирусом, третья – декомпенсация хронических заболеваний. Коронавирус оказывает негативное влияние на легкие и на другие органы. Причем не все органы одинаково страдают, так как в одних клетках рецепторов больше, в других меньше. Больше всего их в клетках легких и ЖКТ.

Как правило, пациенты сообщают о слабости, недомогании, нарушении сна и психики. Для избавления от постковидного синдрома следует обращаться к специалистам, отмечает врач. Как правило, таким пациентам назначают витамины в лечебных дозах. Чаще всего прописывают витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему, отмечает терапевт. Помимо прочего, назначаются сосудистые и метаболические препараты, которые способствуют улучшению обмена веществ в разных тканях. Но такие средства назначает только врач. Зачастую многие сообщают об ухудшении памяти и когнитивных нарушениях. При бессоннице пациентам назначают препараты для нормализации сна, пишет e1.ru.

Нарушение запахов и вкусов не относится к постковидному синдрому. Другая группа осложнений касается периферической нервной системы. Эти последствия вызваны тем, что вирус поразил орган. Коронавирус чаще всего поражает легкие в виде пневмонии, после чего остаются рубцы. Поражение верхних дыхательных путей и слизистых приводит к гибели рецепторов, отвечающих за обоняние. Порой коронавирус поражает печень, у пациентов случается повышение печеночных ферментов в крови. Из-за нарушения работы иммунной системы у пациентов выпадают волосы. Это происходит из-за того, что иммунная система атакует волосяные фолликулы. Терапевт также отмечает, что после коронавируса обостряются хронические заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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