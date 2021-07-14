Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова. Результаты некоторых исследований показывают, что после вакцинации не удается полностью избавиться от носительства. Но есть и другие результаты. Так, израильские ученые провели исследование, которое указывает на то, что вирусная нагрузка при заражении инфицированных ниже, чем невакцинированных. Это снижает передачу коронавируса.
Специалист Минздрава также считает, что при вакцинации 60-72% населения вопрос возможной передачи инфекции пропадет. По словам врача-терапевта Алексея Никишенкова, в большинстве случаев человек, перенесший коронавирус, перестает заражать окружающих через 7-10 дней после проявления первых симптомов, пишет lenta.ru.
Ранее главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев сказал, что прежде всего при коронавирусе страдают легкие, в которых происходит воздухообмен, из-за чего у инфицированных развивается гипоксия. При этом у переболевших обостряются уже имеющиеся заболевания.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала еще в январе нынешнего года. На заре прививочной кампании настрой...Подробнее
Микробиолог и вирусолог, КБН Надежда Жолобак поделилась своим мнением об определенных особенных моментах прививочной...Подробнее
Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...Подробнее
Стало известно, что некоторые жители Ростовской области инфицируются COVID-19 уже после того, как прошли полный цикл...Подробнее
Эпидемиолог рассказал о причинах заражения коронавирусом после вакцинации. Врачи, призывая к вакцинации, утверждали,...Подробнее
Руководители компаний розничной торговли не успевают вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом или...Подробнее
Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква заявил о том, что...Подробнее
Все имеющиеся проблемы и недостатки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки на современном этапе их развития...Подробнее
Врач-вирусолог Евгений Тимаков объяснил, кто может получить временный медотвод от вакцинации против коронавирусной...Подробнее
Медики предупредили: вакцинация от коронавируса может помешать тем, кто запланировал прививку от гриппа. Не успела еще...Подробнее
Комментировать