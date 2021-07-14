Вакцинированные от коронавируса люди могут оставаться заразными

О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова. Результаты некоторых исследований показывают, что после вакцинации не удается полностью избавиться от носительства. Но есть и другие результаты. Так, израильские ученые провели исследование, которое указывает на то, что вирусная нагрузка при заражении инфицированных ниже, чем невакцинированных. Это снижает передачу коронавируса.

Специалист Минздрава также считает, что при вакцинации 60-72% населения вопрос возможной передачи инфекции пропадет. По словам врача-терапевта Алексея Никишенкова, в большинстве случаев человек, перенесший коронавирус, перестает заражать окружающих через 7-10 дней после проявления первых симптомов, пишет lenta.ru .

Ранее главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев сказал, что прежде всего при коронавирусе страдают легкие, в которых происходит воздухообмен, из-за чего у инфицированных развивается гипоксия. При этом у переболевших обостряются уже имеющиеся заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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